MUSICA. “Passi di Fuoco” – Il Debutto Esplosivo di Pessimacenere nell’EP appena uscito

Il 6 ottobre ha segnato un momento significativo per la scena musicale con l’uscita dell’EP di Gabriele Serino, meglio conosciuto come Pessimacenere. Intitolato “Passi di Fuoco”, questo album segna il debutto ufficiale dell’artista e comprende quattro inediti affiancati dal brano precedentemente pubblicato “V nel V”.

I nuovi brani, che includono “Passi di Fuoco”, “Ok solo che”, “Scat Pack” e “Sintomo”, sono una testimonianza della versatilità artistica di Pessimacenere. Autore di tutti i suoi pezzi, l’artista aveva già colpito il pubblico con il suo singolo d’esordio, “D’art City”. Questo brano, un omaggio alle sue radici e al suo paese natale Avella, aveva generato oltre 12.000 visualizzazioni iniziali su YouTube e su altre piattaforme digitali.

In un’intervista, Pessimacenere ha riflettuto sulla rapida affermazione del suo primo singolo, dichiarando: “Non mi aspettavo una partenza così forte già con il primo singolo devo ammetterlo, allo stesso tempo però sono soddisfatto ma consapevole di non aver fatto ancora nulla e resto con i piedi ben saldi a terra, il percorso che ho intrapreso è tortuoso, il mondo della musica è un mondo complicato e per emergere oltre al talento ci vuole anche un pizzico di fortuna.”

L’artista ha poi sottolineato il desiderio di trasmettere emozioni attraverso la sua musica. “Ad essere sinceri, in questo momento quello che più conta per me è trasmettere delle emozioni, farlo arrivare a quante più persone possibili. Raccontare ciò che ho dentro, condividere le stesse paure, le stesse speranze, la voglia di farcela di tanti ragazzi. A volte la rabbia è tanta e la musica può essere una vera via d’uscita.”

Il mese di novembre si prospetta ricco di impegni per Pessimacenere, con serate programmate sia a Milano che a Napoli. Tuttavia, non trascurando gli impegni di studio presso l’IUAD Accademia della Moda di Napoli, dimostrando la sua passione non solo per la musica ma anche per il mondo della moda.

Con un mix di talento, ambizione e la capacità di connettersi emotivamente con il suo pubblico, Pessimacenere sta emergendo come una forza da non sottovalutare nella scena musicale contemporanea. Il suo viaggio appena iniziato promette di essere avvincente e ricco di successi. Resta da vedere come la sua musica continuerà a incantare gli ascoltatori ea diffondere un messaggio che va oltre le note e le melodie.