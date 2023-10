100 DI QUESTI GIORNI. Scafati, il parroco don Vincenzo Ragone festeggia il compleanno. Gli auguri

Oggi la Comunità Parrocchiale di San Vincenzo Ferreri in Scafati è in festa per il compleanno del parroco Don Vincenzo Ragone. Ecco gli auguri da parte della comunità di Roccarainola che a nome di Giovanni Pezzillo porge a Don Vincenzo gli auguri: “Oggi porgiamo i nostri più sinceri auguri di Buon compleanno a Don Vincenzo Ragone, che ha guidato la nostra comunità dal 23 ottobre 2011 al 03 ottobre 2021, per ben 10 anni . Per tanti a Rocca è stato un padre, un amico, una certezza, un esempio. Grazie per essere stato in mezzo a noi. Auguri Don Vincenzo che il Signore vi ricolmi della sua grazia e vi custodisca sempre Buon Compleanno”.