AVELLA. “Autori in Giardino”, il Comitato Irpino ISRI ha presentato “La guerra per il mezzogiorno”

Terzo evento di presentazione per “Autori in Giardino” la manifestazione culturale organizzata dal Comune di Avella che ha ospitato oggi l’autore Carmine Pinto. Sono intervenuti il Dott. Antonio Tulino, il vicedirettore del Comitato Irpino ISRI Mariano Nigro, il direttore Antonella Venezia, a fare gli onori di casa il Presidente della Provincia di Avellino Domenica Biancardi e la Dott.ssa Carmen Loiola. Carmine Pinto, professore ordinario di Storia contemporanea presso l’Università degli studi di Salerno. Il saggio, dal titolo La guerra per il Mezzogiorno. Italiani, borbonici e briganti 1860-1870, è edito da Laterza nel maggio 2019 per la collana Cultura storica. Ogni episodio trattato è ampiamente documentato, tracciabile grazie a delle note dettagliate che si trovano in settanta pagine in calce al libro. Il volume è corredato di otto cartine topografiche. Proprio l’estrema acribia è valsa all’autore diversi premi dedicati alla saggistica (Premio Sissco 2020, il libro è stato fra i tre finalisti del Premio Friuli Storia nello stesso anno).

Il saggio si inserisce pienamente nel dibattito politico-culturale di crescente attualità sul neoborbonismo, sfrondandone gli allori epici e la mistificazione della figura del brigante.

adsense – Responsive – Post Articolo