AVELLA. All’ I.C.S. “Mons.P.Guerriero” la giornata CONTRO la violenza sulle donne

Dal 1999, anno in cui l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha istituito la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ogni 25 novembre i governi, le organizzazioni internazionali, le ONG, le associazioni e tutte le istituzioni sono invitate ad organizzare attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica su una delle più devastanti violazioni dei diritti umani. Secondo l’edizione 2022 della brochure “Questo non è Amore” della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, nel 2022, ogni giorno, sono 86 le donne vittime di reato in Italia tra maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e stalking. Il Dirigente Scolastico, prof. Vincenzo Gagliotta, e i docenti dell’ I.C.S. “Mons.P.Guerriero” di Avella, pur costruendo ogni giorno un percorso volto all’educazione, al rispetto, alla riflessione ed alla partecipazione consapevole, alla crescita civile, hanno deciso di impegnare i giovani alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado in una emozionante rielaborazione della tematica. Letture, coreografie, elaborati grafici e scenografici hanno aperto un nuovo spazio di coinvolgimento trasversale e di riflessioni profonde su questioni fondamentali che hanno ricadute importanti su tutta la collettività.

