Ad Avella, grazie all’impegno dell’amministrazione Biamcardi, sono iniziati i lavori di riparazione della pompa del pozzo consortile del Fusaro. Gli operai stanno procedendo al sollevamento della pompa per effettuare le necessarie riparazioni e rimettere in funzione il pozzo. Questo intervento è fondamentale per aumentare il flusso dell’acqua, migliorando così la fornitura idrica per la comunità locale vista la siccità di queste settimane che ha fatto abassare notevolmente le falde.