AVELLA. Al Convento “La luce della pace”, alla collegiata San Giovanni. “Le pastorali” in un’atmosfera natalizia unica.

Le luminarie di Natale, nel giardino del Palazzo Baronale e nel centro storico, hanno creato un’atmosfera che consente ai cittadini e ai visitatori di passeggiare e godersi le festività con un pizzico di spensieratezza, proprio in questi giorni durante i quali la preoccupazione per l’emergenza covid tende a salire. Poche ore fa il Sindaco Vincenzo Biancardi, in un suo messaggio di auguri, invita la cittadinanza a prestare attenzione. Avella entra così nel vivo delle festività natalizie. Questa settimana si è svolta una cerimonia suggestiva e commovente ovvero l’arrivo della Luce della Pace presso la Chiesa della SS. Annunziata nel Convento, ad accogliere ed organizzare la cerimonia il gruppo Masci rappresentato da Biagio D’avanzo, magister della comunità, Mariarosaria Colletta, coordinatrice della zona Napoli e il parroco Don Giuseppe Parisi. Hanno preso parte anche i giovani del Gruppo Scout Avella I e i giovani di Radio Avella e dell’Azione Cattolica, l’Associazione Mela e tante altri gruppi e associazioni presenti sul territorio. Il messaggio lanciato è chiaro: “l’arrivo della luce ci faccia costruttori di pace, ognuno nei propri ambiti. La pace non solo come sinonimo di tranquillità, ma da considerarsi anche come un concetto più dinamico che richiede impegno e attenzione nella vita di tutti i giorni.” In questa intensissima settimana di eventi natalizi, dopo il successo di Nativitatis con musiche, mercatini e la mongolfiera che si è alzata in volo in anfiteatro, ieri, presso la Collegiata San Giovanni, si è svolto il concerto “Le pastorali di Natale” con il maestro Espedito De Marino. Questo evento musicale è stato voluto fortemente da Pellegrino Palmieri presidente della neonata associazione culturale “Coryllus Avellana” che prende il nome dalla Nocciola di Avella, dai soci volontari e dal parroco Don Giuseppe Parisi. Il momento musicale creatosi ha raccolto diversi fedeli e amici che hanno apprezzato e assistito con gioia.

