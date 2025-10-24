AVELLA. Addio a Tommaso Maio, uomo delle tradizioni e della comunità

Fu consigliere comunale negli anni ’90, imprenditore nel settore della pastorizia e presidente della Festa del Majo.

Avella piange la prematura scomparsa di Tommaso Maio, uomo profondamente legato alla sua comunità, conosciuto per il suo impegno civile, per la dedizione alle tradizioni locali e per la passione con cui ha portato avanti il mestiere di imprenditore agricolo nel settore della pastorizia.

Negli anni ’90 Tommaso Maio aveva ricoperto il ruolo di consigliere comunale di Avella, distinguendosi per il suo spirito di servizio e per l’attenzione verso il mondo agricolo e le esigenze del territorio. La sua azione politica, sempre misurata e concreta, è ricordata come segno di equilibrio e vicinanza ai cittadini.

Oltre all’impegno amministrativo, Maio è stato a lungo presidente del Comitato Pro Majo, organizzatore della tradizionale Festa del Majo di San Sebastiano, una delle manifestazioni più sentite del Mandamento baianese. Sotto la sua guida, la festa ha vissuto anni di grande partecipazione e rinnovato entusiasmo, mantenendo salda la connessione tra fede, identità e cultura contadina.

Maio era anche imprenditore nel settore della pastorizia, erede di una tradizione familiare radicata nel territorio. Il suo allevamento, noto nella zona per la qualità dei prodotti e il rispetto della terra, rappresentava un esempio di dedizione e lavoro onesto.

Persona semplice e schietta, amava la campagna e le sue bestie quanto la vita comunitaria del paese. Chi lo ha conosciuto lo ricorda come un uomo di parola, generoso, sempre pronto a dare una mano e a difendere le tradizioni di Avella. Alla famiglia le condoglianze della comunità e della redazione di Binews.