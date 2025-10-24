Napoli: rapina uno scooter. La Polizia di Stato esegue una misura cautelare nei confronti di un 16enne.

La Polizia di Stato di Napoli ha dato esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare del collocamento in comunità nei confronti di un 16enne indiziato di una rapina di scooter con l’uso di una pistola.

Le indagini si sono sviluppate con la visione di molteplici immagini prelevate dai sistemi di videosorveglianza, riscontri ed incroci in varie banche dati. Le attività di indagine sono state effettuate dai poliziotti del Commissariato di P.S. Secondigliano e coordinate dalla Procura per i Minori della Repubblica di Napoli ed hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti e di individuare in termini di gravità indiziaria il giovane poi raggiunto dal provvedimento restrittivo. Sono in corso ulteriori indagini e riscontri per risalire ai complici. L’arresto rappresenta un segnale concreto dell’impegno delle Forze dell’Ordine nel contrasto al fenomeno della violenza messa in atto da giovanissimi. Sono sempre più frequenti i casi di reati predatori commessi da minori spesso armati di coltello e/o armi da fuoco.

Il provvedimento eseguito è una misura precautelare, disposta in sede di indagini preliminari e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.