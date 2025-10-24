EAV / Da lunedì 27 ottobre 25 riprende il servizio ferroviario sulla linea Baiano

Il programma di esercizio che andrà in vigore a partire dal 27 ottobre prevede 26 corse al giorno sulla tratta Volla-Baiano, con una frequenza di 60 minuti a partire dalle ore 7.00 e fino alle ore 19.00, in entrambe le direzioni.
La tratta San Giorgio – Volla, invece, rimarrà ancora interrotta per consentire i lavori di adeguamento antincendio sia della galleria che delle stazioni.
L’orario del servizio ferroviario viene integrato con quello dei servizi sostitutivi su gomma che vengono confermati e rimodulati come di seguito illustrato:
· Baiano – Napoli – 12 coppie al giorno dal lunedì al sabato e 6 coppie la domenica;
· Nola – Napoli – 22 coppie al giorno dal lunedì al venerdì, 21 coppie al sabato, 12 coppie la domenica;
· Pomigliano – Napoli – 15 coppie al giorno dal lunedì al sabato, 12 coppie la domenica;
· Pomigliano – Casalnuovo – Pomigliano – 4 corse circolari al giorno dal lunedì al sabato;
· San Giorgio – Volla – 8 coppie al giorno dal lunedì al sabato;
· Volla – Napoli (diretto) – 16 coppie al giorno in coincidenza con i treni da/per Baiano via Tangenziale dal lunedì al sabato, 13 coppie al giorno la domenica;
· San Paolo Bel Sito – Napoli – 1 coppia dal lunedì al venerdì.
Sul sito www.eavsrl.it è possibile consultare:
1. gli orari del servizio ferroviario;
2. gli orari delle singole linee autobus sostitutivi;
3. gli orari integrati treni+bus per le singole stazioni;
4. i punti di fermata dei servizi bus.
In pratica sarà possibile consultare, per ogni singola stazione, tutti gli orari di partenza per le diverse modalità (treno e/o bus).