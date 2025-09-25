Volturara Irpina festeggia i 105 anni di Angela Meo, custode della tradizione contadina

Un compleanno straordinario quello che si celebra oggi a Volturara Irpina, dove la comunità si stringe attorno ad Angela Meo, che raggiunge l’incredibile traguardo dei 105 anni.

Nata e cresciuta nella Valle del Dragone, Angela ha trascorso tutta la sua vita immersa nella natura e nel lavoro nei campi, simbolo autentico della civiltà contadina irpina. La sua storia è quella di una donna che non ha mai conosciuto il concetto di “giorno sprecato”: un secolo di sacrifici, dedizione e amore per la terra.

Ciò che rende ancora più speciale questa ricorrenza è la sua vitalità. Nonostante l’età, Angela continua a dare il suo contributo nella lavorazione dei Fagioli Quarantini, eccellenza del territorio, tramandando ai più giovani i segreti di un mestiere che affonda le radici nella tradizione secolare del paese.

Secondo i suoi familiari, la sua longevità è il frutto di sobrietà, alimentazione genuina e passione per la campagna, un vero elisir di lunga vita che l’ha accompagnata fino a oggi.

La comunità di Volturara Irpina le rende omaggio con affetto e gratitudine, riconoscendola come esempio vivente di resilienza e custode di un patrimonio culturale e umano che non deve andare perduto.

Ad Angela, un grande augurio di salute e serenità, con la speranza che possa continuare a ispirare le nuove generazioni.