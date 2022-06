Ancora fiamme intorno al Castello Avellano, già l’altra sera le fiamme avevano bruciato parte della vegetazione che circonda il vecchio maniero e furono spente e questo pomeriggio ci risiamo. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in località Castello per l’incendio di sterpaglie che hanno preso fuoco sotto un oliveto, sicuramente con la complicità dell’uomo, che se non spente possono lambire alcune abitazioni vicine.

