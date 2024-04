Autostrada Na-BA, i lavori di restyling del ponte al casello di Benevento, non finiscono mai.

Sono più di due anni, che i lavori di re styling del ponte di accesso e uscita al casello di Benevento, dell’autostrada Napoli – Bari, non hanno ancora avuto termine. Tutto ciò, sta causando notevoli disagi agli automobilisti in entrata, per immettersi sull’autostrada e in uscita dal casello per prendere la superstrada Benevento- Caianello.

I lavori iniziarono, per rifacimento delle strutture portanti, a mezzo gunite e pitturazione. Installazione del guardrail e manto bituminoso e giunti di dilatazione della corsia lato est del manufatto. Oggi i lavori sono ancora in corso, sulla corsia lato ovest.

Durante i suddetti lavori, il traffico è stato sempre semaforizzato, a percorso alternato, cioè, una volta il traffico in entrata e una volta in uscita, come attualmente è ancora in corso.

Abbiamo, effettuato un controllo in due giorni diversi, percorrendo il tratto Grottaminarda direzione Napoli, con uscita a Benevento. Il primo lunedì 15 mattina e il secondo mercoledì 17 di pomeriggio e sempre il traffico è risultato incolonnato, sui due lati del ponte.

Sappiamo, per esperienza che detti lavori hanno il proprio tempo di esecuzione, ma in questo caso, gli stessi vanno proprio a rilento, senza tener conto dei disagi, che essi provocano a terzi.

Almeno la direzione del tronco, faccia installare un cartellone in entrata e uscita con la data presunta di ultimazione dei lavori, così gli automobilisti se ne faranno una ragione.

Carmine Martino