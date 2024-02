Autostazione Air Grottaminarda: 13 locali per negozi, servizi ed uffici disponibili. Manifestazione d’interesse aperta.

Il Comune di Grottaminarda informa i cittadini ed in particolari esercenti e società di servizi che l’AIR Campania Spa ha pubblicato un nuovo “Avviso pubblico per Manifestazione di Interesse” al fine di cedere in locazione i locali ad uso commerciale e per servizi ubicati nell’Autostazione dove è già attivo, da circa 2 anni, il Terminalbus.

L’Autostazione di Grottaminarda definita “opera strategica per il territorio della Valle dell’Ufita” in quanto situata nelle immediate vicinanze del casello autostradale lungo la direttrice Napoli-Bari, presenta una superficie coperta di circa 1.830 mq.

I locali commerciali/servizi/uffici disponibili alla locazione sono 13, di diversa metratura, compresa tra 58,00 mq e 289,00 mq, dislocati su tre piani fuori terra, e quindi con diversi costi, partendo dai 324,56 euro mensili ai 1.617,20 euro mensili.

In questo link la tabella con i dettagli di superficie e relativo canone https://aircampania.it/manifestazioni-di-interesse/

Le persone interessate dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse a mezzo Pec all’indirizzo air@pec.aircampania.it entro le ore 12:00 del 4 marzo 2024.

L’Amministrazione comunale auspica una grande partecipazione all’indagine esplorativa di mercato avviata dall’AIR, affinchè l’Autostazione possa riempirsi di contenuti e soprattutto di servizi utili ai cittadini di Grottaminarda ed ai viaggiatori della Valle Ufita, della Baronia e di tutta l’Irpinia in previsione anche di un diretto collegamento con la costruenda Stazione Ferroviaria dell’Alta Velocità “Hirpinia”.