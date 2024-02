Associazione Irpiniavventura Vince Finanziamento Europeo per Progetto Erasmus sull’Inclusione Lavorativa degli Studenti Atleti nel Turismo d’Avventura”

L’Associazione Irpiniavventura, guidata dal presidente Felice D’Apolito e dal Vice Presidente Andrea Tropeano, è lieta di annunciare la vittoria di un finanziamento europeo per la realizzazione di un ambizioso progetto Erasmus “cooperation for partnership”. Il progetto, ideato e scritto da Includream, e presentato con successo all’Agenzia di Cipro, ha un obiettivo focalizzato sulla promozione dell’integrazione degli studenti atleti nel mondo del lavoro.

Adventuraction, questo il nome del progetto, mira a contribuire alla priorità orizzontale Erasmus di: “Inclusione e diversità in tutti i campi dell’istruzione, della formazione giovanile e dello sport” attraverso l’inclusione lavorativa dei giovani adulti laureati nelle facoltà sportive europee facilitando l’inserimento lavorativo una volta completati gli studi.

L’Associazione Irpiniavventura è stata scelta come partner dall’associazione Includream, leader nel settore dell’europrogettazione, per essersi distinta, negli anni, per il suo focus sul settore del turismo d’avventura.

L’obiettivo principale del progetto è creare opportunità concrete per questi ragazzi, valorizzando le competenze acquisite durante le loro carriere sportive e durante l’università, facilitando il loro inserimento in un settore in crescita come il turismo d’avventura.

Il direttivo di Irpiniavventura ha espresso la propria soddisfazione riguardo a questa importante conquista. “Siamo entusiasti di essere stati selezionati da Includream come partner chiave per questo progetto Erasmus. La nostra associazione ha sempre creduto nell’importanza di offrire opportunità di sviluppo professionale agli atleti, e questo finanziamento ci consentirà di realizzare concretamente questa visione.”

Il progetto prevede un approccio innovativo all’apprendimento, trasferendo le competenze sportive acquisite in strumenti pratici e utili nel settore del turismo d’avventura. Irpiniavventura svolgerà un ruolo fondamentale nel supportare direttamente gli atleti e i laureati in scienze motorie nel creare connessioni significative con il settore del turismo d’avventura, agevolando così il loro inserimento in un contesto professionale stimolante e in crescita.

Il team di Irpiniavventura è già al lavoro per garantire il successo del progetto e anticipa una serie di iniziative che coinvolgeranno attivamente i giovani interessati. Questa vittoria rappresenta un passo significativo verso la creazione di un ponte tra il mondo dello sport e il settore del turismo d’avventura, contribuendo alla crescita professionale di coloro che hanno dedicato la loro vita allo sport.

L’Associazione Irpiniavventura e tutti i partner coinvolti nel progetto Erasmus guardano con entusiasmo al futuro, confidando che questa iniziativa avrà un impatto positivo sulla vita dei partecipanti e contribuirà allo sviluppo sostenibile del settore del turismo d’avventura.

Contatti per ulteriori informazioni:

ASD Irpiniavventura

Includream