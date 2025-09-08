Auguri ai coniugi Matteo Vasta e Concetta Sibilia: un gesto di gratitudine al Santuario di Santa Filomena.(foto e video)

Non un evento organizzato, non una cerimonia solenne, ma un incontro semplice, fatto di amicizia e riconoscenza. Così il dottor Matteo Vasta e la signora Concetta Sibilia hanno voluto ringraziare i membri del Consiglio Pastorale di Promozione per la Spiritualità Filomeniana, di cui il dottore stesso fa parte, offrendo un piccolo rinfresco nella sacrestia del Santuario di Santa Filomena.

Il gesto arriva a qualche mese di distanza dal loro cinquantesimo anniversario di matrimonio, già celebrato in privato. Stavolta si è trattato solo di un momento sobrio, quasi familiare, condiviso con le persone che il dottore incontra abitualmente nel percorso pastorale.

Alla presenza del rettore del Santuario, don Giuseppe Autorino, che ha rivolto parole di vicinanza e di augurio, l’atmosfera è stata quella di una comunità riunita, più che di una ricorrenza ufficiale.

A chiudere il pomeriggio, un brindisi finale, semplice ma sentito, che ha suggellato il ringraziamento di una coppia alla propria comunità. Un gesto discreto, che racconta meglio di tante parole il valore della gratitudine e della fraternità.