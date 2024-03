Attacco terroristico al Crocus City Hall di Mosca: Sparatoria durante concerto della banda “Picnic” provoca morti e feriti**

Una serata di musica e divertimento si trasforma in una tragedia mortale mentre un commando armato invade il Crocus City Hall, la più grande sala concerti di Mosca. Almeno 40 persone hanno perso la vita e altre 35 sono rimaste ferite in seguito alla sparatoria avvenuta durante un concerto della famosa banda “Picnic”.

Secondo le prime testimonianze, cinque uomini vestiti in mimetica hanno fatto irruzione nella sala e hanno aperto il fuoco sulla folla ignara. La Tass riporta che gli aggressori avrebbero utilizzato delle mitragliatrici per compiere l’attacco.

Ma la tragedia non si è fermata alla sparatoria: gli assalitori, secondo le prime informazioni, avrebbero anche lanciato una granata o una bomba, causando un incendio all’interno dell’edificio. Le immagini condivise sui social media mostrano il panico tra i presenti mentre cercano disperatamente di fuggire dalla violenza in atto.

Poco dopo, le immagini mostrano il tetto del Crocus City Hall avvolto dalle fiamme e colonne di fumo che si alzano nel cielo notturno. Elicotteri sono stati inviati sul posto per affrontare l’incendio e aiutare nelle operazioni di soccorso.

Al momento, le autorità stanno indagando sulle motivazioni dietro questo terribile attacco e sulle identità degli aggressori. Mentre la nazione si unisce nel lutto per le vite perdute e nell’auspicio di una rapida guarigione per i feriti, resta l’amaro interrogativo su come sia possibile che un evento così gioioso e celebrativo possa essere stato così violentemente interrotto dall’orrore della violenza armata.