Ornella Muti e i suoi “racconti di cinema” sabato 23 marzo a Napoli a Villa Domi

La star del cinema italiano si racconta: La mia carriera, i segreti del mondo dello spettacolo, i consigli ai giovani che vogliono recitare Al via a Villa Domi un ciclo di incontri con i protagonisti della cultura e dello spettacolo del nostro Paese Villa Domi, Salita Scudillo 19/A Napoli – Sabato 23 marzo ore 20,30

Villa Domi promuove il mondo della cultura e dello spettacolo italiano attraverso un ciclo di incontri con i protagonisti del cinema, del teatro, della Tv e dell’arte del nostro Paese. Il primo appuntamento, di eccezione, è in programma sabato 23 marzo alle ore 20,30 con

Ornella Muti, star assoluta del cinema italiano.

L’attrice ripercorrerà, attraverso i suoi “Racconti di cinema”, la propria lunga e prestigiosa carriera che l’ha portata a essere una vera icona del mondo dello spettacolo. Lo farà parlando di arte e cultura; narrando episodi, segreti e aneddoti di questi anni; dando preziosi consigli ai giovani che vogliono recitare ed entrare nel mondo dello spettacolo e lanciando alcuni messaggi di attenzione per le cause animaliste e ambientaliste portate avanti nel tempo.

Su tutti questi temi, i giornalisti e il pubblico presente potranno rivolgere all’attrice le proprie domande e curiosità.

Villa Domi è una dimora settecentesca che si trova su una delle colline dominanti il Golfo di Napoli, in un parco incantevole dal suggestivo panorama con ampi giardini e presenze arboree di grande rilevanza botanica. Nella Villa aleggia ancora l’antico splendore di un tempo che testimonia il passaggio di grandi artisti come Mozart, Coltellini e Francesco Ierace, che con le sue opere ha impreziosito gran parte dei saloni e dei giardini ancora oggi meta di turisti alla ricerca di opere d’arte non troppo note. La struttura accoglie oggi ricevimenti prestigiosi, dai matrimoni alle cene di gala, ed eventi di vario tipo dai convegni ai meeting aziendali.

L’evento è su invito e con posti limitati. +Per info sulla serata e sugli eventi in programma a Villa Domi: tel.081-5922233.