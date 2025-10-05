Atletico Puglianello 0-3 Virtus Monteforte: la Virtus Monteforte torna a ruggire, cuore e carattere per un successo da squadra vera

La cura Criscitiello comincia a dare i suoi frutti: in due gare, la Virtus Monteforte porta a casa quattro punti, frutto di una vittoria e un pareggio, e lo fa mostrando un’identità chiara, compatta e coraggiosa.

Sul campo dell’Atletico Puglianello arriva un successo netto e meritato, un 3-0 che vale non solo per la classifica ma per la consapevolezza di essere una squadra viva, unita e in crescita.

Nel primo tempo i biancoverdi partono forte e costruiscono tre occasioni nitide con Tarallo, incontenibile e costante pericolo per la retroguardia avversaria. Il vantaggio arriva con Capaccio, bravo a sfruttare una manovra corale che ha tagliato in due la difesa di casa.

Nella ripresa la Virtus non molla la presa: ritmo, aggressività e qualità portano al raddoppio di Tarallo, che stavolta trova il gol con un preciso diagonale. A chiudere la partita ci pensa Fusco, che firma il 3-0 e mette il sigillo su una prestazione maiuscola. Una vittoria costruita dal gruppo, dalla compattezza e dalla voglia di lottare su ogni pallone. Mister Criscitiello può sorridere: il suo lavoro comincia a vedersi e la squadra risponde con personalità, cattiveria agonistica e spirito di appartenenza. Un successo che vale più dei tre punti: è il segnale di una squadra che crede nel lavoro, nei sacrifici e nella forza dell’unione. I ragazzi hanno risposto sul campo con cuore e orgoglio, regalando ai tifosi una domenica da ricordare.