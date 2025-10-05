Cimitile-Baiano 3-1: i granatieri brillano con Gaetano e Matrisciano, ma il Baiano combatte fino alla fine

POMIGLIANO D’ARCO – Stadio “Ugo Gobbato”

Una partita intensa e ricca di emozioni quella tra Cimitile e Baiano, terminata 3-1 per i granatieri di mister Raffaele Coletta. Un successo meritato, costruito con concretezza e qualità, ma anche una prova di grande carattere per il Baiano di Umberto Santorelli, che pur sconfitto ha lottato fino all’ultimo pallone.

Il Cimitile parte con il piede sull’acceleratore e trova il vantaggio con Felice Gaetano, che sblocca il risultato con una splendida conclusione da fuori area. Il Baiano reagisce con coraggio, costruendo buone trame e rendendosi pericoloso con Fierro e Gala, ma deve fare i conti con un Radano in stato di grazia tra i pali.

Nella ripresa, i granatieri raddoppiano con un autentico capolavoro di Matrisciano, che trova l’incrocio dei pali con un tiro perfetto.

Il Baiano, però, non si arrende e accorcia le distanze con Campagnuolo, bravo a inserirsi e insaccare da pochi passi, riaprendo la gara.

Nel finale succede di tutto: ancora Campagnuolo ha sui piedi la chance del pareggio, ma dal dischetto si fa ipnotizzare da Radano, che si distende sulla sua destra e para con un intervento da applausi, spegnendo le speranze di rimonta biancorosse.

A chiudere definitivamente i conti ci pensa ancora Gaetano, che con un’altra prodezza dalla distanza firma la doppietta personale e il 3-1 finale.

Il Cimitile porta a casa tre punti pesanti e conferma il suo momento di forma, con una prestazione solida e di spessore.

Il Baiano, invece, resta a secco di punti ma non di orgoglio: la squadra di Santorelli mostra carattere, intensità e segnali di crescita che lasciano ben sperare per il prosieguo del campionato.

TABELLINO

Campionato Promozione – Girone C (4ª giornata di andata)

Campo: Stadio “Ugo Gobbato” – Pomigliano d’Arco (NA)

Risultato finale: Cimitile 3 – Baiano 1

Arbitro: Pagano Federica (Caserta)

Assistenti: Spallerno Michele (Napoli), Di Mauro Alex (Napoli)

Marcatori: Gaetano (C) 2, Matrisciano (C); Campagnolo (B)

CIMITILE: Radano, Carrella, Colurciello, Capasso, Abate, Sena, Raoia (v.cap.), Gaetano (cap.), Diop, Santraro, Matrisciano.

A disp.: Minichino, Lanzaro, Napolitano, D’Alessio, Carotenuto, De Cicco, Coppola, Marino, De Falco.

All. Raffaele Coletta

BAIANO: Montanaro, Giampietro, Kanthe, Sgambati, Campagnuolo, Amato, Minteh, Allocca, Gala, Moccia, Napolitano, Fierro.

A disp.: Scafuro, De Luca, Giliberti, Ariano, Iannone, Nigro, Russo, De Falco.

All. Umberto Santorelli

Ammoniti: Gaetano, Abate (C); Kanthe, Giampietro (B)

Espulsi: nessuno

Note: Rigore parato da Radano (C) su Campagnolo (B)