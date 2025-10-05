Scomparsa a Ottaviano: si cerca la giovane Carmen Nappo

Ore di apprensione a Ottaviano (Napoli) per la scomparsa di Carmen Nappo, una ragazza di cui si sono perse le tracce nella serata di ieri, intorno alle 22:10, nella zona di piazza Mercato e dintorni.

Secondo quanto riferito dai familiari, Carmen si sarebbe allontanata e da quel momento non ha più dato notizie di sé. La famiglia, preoccupata, ha lanciato un appello sui social e chiede la massima collaborazione dei cittadini per ritrovarla al più presto.

Chiunque avesse informazioni utili o l’avesse vista è invitato a contattare immediatamente il numero 331 5911989 oppure a rivolgersi alle forze dell’ordine.

Le ricerche sono in corso e le autorità locali sono state allertate.

La comunità di Ottaviano si è stretta attorno alla famiglia della giovane, condividendo numerosi appelli per favorire la diffusione della notizia e agevolare il ritrovamento.