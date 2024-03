ASL Avellino: Focus sul Tumore della Mammella nel Giorno Internazionale della Donna

Nel contesto della Giornata Internazionale della Donna, l’ASL di Avellino si pone al centro dell’attenzione affrontando un tema di fondamentale importanza: il tumore della mammella. L’8 marzo, a partire dalle ore 8.00, presso la Sala Blu del Carcere Borbonico di Avellino, si terrà un evento formativo che coinvolgerà specialisti e professionisti del settore, guidati da Mario Nicola Vittorio Ferrante, Direttore Generale dell’ASL di Avellino.

L’iniziativa si propone di fare il punto sul cancro della mammella, partendo dalla fase di screening fino alla gestione multidisciplinare delle donne ad alto rischio. La segreteria scientifica dell’evento è affidata al dott. Paolo Romano e alla dott.ssa Mena Volpe. Il corso è rivolto a medici, infermieri, biologi e tecnici sanitari radiologia medica.

Il tumore della mammella rappresenta la neoplasia più frequente nelle donne, costituendo il 30% di tutte le neoplasie femminili. L’aumento costante delle nuove diagnosi negli ultimi decenni è attribuibile alla diffusione di una maggiore cultura della prevenzione, che ha contribuito a ridurre la mortalità legata a questa patologia. In questo contesto, l’ASL di Avellino offre alle donne nella fascia di età a maggiore rischio (tra i 50 e i 69 anni) la possibilità di effettuare gratuitamente la mammografia ogni due anni.

L’evento formativo, in collaborazione con l’AORN “Moscati” di Avellino, si concentrerà sulla prima parte sullo screening mammografico, dalla sua organizzazione sul territorio alla presa in carico della paziente. La seconda parte approfondirà la gestione multidisciplinare del percorso diagnostico-terapeutico, coinvolgendo diverse figure professionali come Radiologia, Anatomia Patologica, Genetica, Chirurgia e Breast Unit.

Gli interventi saranno preceduti dai saluti delle autorità presenti, tra cui il Direttore Generale ASL Avellino, Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante, e il Direttore Generale AORN Moscati Avellino, Dott. Renato Pizzuti, oltre a rappresentanti dell’Ordine dei Medici di Avellino.

Un ricco programma di relatori, provenienti da varie istituzioni sanitarie, affronterà tematiche cruciali legate al tumore della mammella, contribuendo a diffondere conoscenza e consapevolezza in un’ottica di prevenzione e gestione avanzata di questa malattia.