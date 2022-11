Asd Taekwondo Avellino, grande successo per il Christmas Event

25 società amiche provenienti da tutta la Campania, 300 ragazzini, centinaia di spettatori. La terza edizione del Tkd Christmas Event, la manifestazione sportiva ideata e organizzata dal delegato provinciale Fita Alfonso Iuliano per promuovere il Taekwondo, conferma i numeri da record degli anni passati.

L’allenamento collegiale, che si è tenuto 27 novembre presso il Palazzetto dello Sport di Grottolella, ha visto confrontarsi gli atleti nati tra il 2008 e il 2014 in una cornice natalizia resa ancora più festosa dagli addobbi curati dal “gruppo di fuoco” dei genitori dei lupacchiotti dell’Asd Taekwondo Avellino.

«Per questa terza edizione – dichiara il Maestro Iuliano – abbiamo avuto riscontri ancora più positivi, a riprova del fatto che l’attività promozionale che porto avanti ormai da 18 anni sta dando ottimi risultati e che il Taekwondo sta prendendo sempre più piede nella nostra provincia».

Dal 2000 infatti, il Maestro Iuliano, presidente dell’Asd Taekwondo Avellino, si dedica alla divulgazione e promozione di questa disciplina olimpica in Irpinia. Un lavoro intenso che gli è valso, nel 2012, la Stella di bronzo e, nel 2021, la Stella d’argento al merito sportivo, onorificenza che ogni anno il Coni attribuisce ai personaggi sportivi particolarmente meritevoli.

«Il Tkd Christmas Event nasce come occasione per allenarsi, scambiarsi gli auguri di Natale con le società amiche e regalare simpatici gadget ai partecipanti – continua Iuliano –. Ringrazio l’amministrazione comunale di Grottolella, in particolare il sindaco Antonio Spiniello, che ci ha permesso di usufruire gratuitamente del Palazzetto dello Sport, il Comitato regionale campano, il Presidente del Coni provinciale Giuseppe Saviano e le società presenti per la fiducia accordataci. E auguro un sereno Natale a tutti».