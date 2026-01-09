Ascolti TV, giovedì 8 gennaio: Don Matteo domina la prima serata, Access Prime Time combattuto

La serata televisiva di giovedì 8 gennaio 2026 ha proposto al pubblico un’offerta ampia e diversificata, tra fiction di successo, film e programmi di approfondimento. Al centro dell’attenzione, come previsto, la sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5, con due prodotti molto diversi per pubblico e linguaggio.

Su Rai 1 è tornato Don Matteo 15, la fiction amatissima che vede protagonisti Raoul Bova e Nino Frassica, mentre Canale 5 ha puntato su un nuovo episodio della serie turca Forbidden Fruit.

Prime time: Don Matteo vince senza rivali

Il verdetto degli ascolti è netto. Don Matteo 15 si conferma un pilastro del palinsesto Rai, conquistando 4.159.000 telespettatori e uno share del 24,8%, numeri che garantiscono alla rete ammiraglia la leadership assoluta della serata.

Più distaccata Forbidden Fruit, che su Canale 5 ha raccolto 1.822.000 spettatori con uno share del 12,3%, mantenendo comunque un pubblico fedele ma senza riuscire a impensierire la concorrenza.

Gli ascolti delle altre reti

Per quanto riguarda le altre generaliste, Italia 1 ottiene un buon riscontro con Harry Potter e l’Ordine della Fenice, seguito da 1.123.000 spettatori (6,4%). Rete 4 con Dritto e Rovescio raggiunge 873.000 spettatori, stesso dato registrato da La7 con Piazzapulita (6,4%).

Su Rai 2, Ore 14 Sera si ferma a 818.000 spettatori (6%), mentre Rai 3 con Moonage Daydream totalizza 350.000 spettatori (1,9%). Più contenuti i numeri di Tv8 con La maschera di Zorro (354.000 spettatori) e del NOVE, dove Natale a Pemberley Manor è stato seguito da 343.000 telespettatori.

Access Prime Time: testa a testa tra De Martino e Scotti

Particolarmente accesa la competizione nell’Access Prime Time. Su Rai 1, Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, ha intrattenuto 4.991.000 spettatori con il 23,5% di share, confermandosi uno dei programmi più solidi della fascia.

A spuntarla, però, è ancora La Ruota della Fortuna su Canale 5. Il quiz guidato da Gerry Scotti, con Samira Lui, ha raggiunto 5.482.000 spettatori e uno share del 25,9%, risultando il programma più visto dell’intera fascia preserale.

Una serata che conferma la forza delle grandi fiction Rai in prime time e il dominio dei game show Mediaset nell’access, con un equilibrio che continua a rendere la sfida televisiva sempre più interessante.