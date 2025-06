Arzano, smantella la fabbrica e abbandona i rifiuti in strada: denunciato dalla polizia locale

Aveva dismesso la sua attività industriale senza preoccuparsi minimamente di smaltire correttamente rifiuti e materiali residui: così un uomo di Arzano è stato denunciato dalla polizia locale per abbandono illecito di rifiuti.

Gli agenti, coordinati dal comandante Biagio Chiariello, sono risaliti all’identità del responsabile dopo un’accurata attività di indagine. L’uomo, dopo aver chiuso una fabbrica, ha svuotato i locali scaricando tutto ciò che era all’interno direttamente per strada: macchinari, scarti di lavorazione e materiali vari, lasciati in pieno centro abitato, in violazione delle norme ambientali.

La polizia municipale, intervenuta a seguito di segnalazioni da parte dei cittadini, ha documentato l’accaduto con rilievi fotografici e sequestrato l’intera area oggetto dell’abbandono. Per il titolare dell’ex attività commerciale è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria.

L’intervento fa parte di una più ampia attività di controllo messa in campo dal Comune di Arzano per contrastare fenomeni di degrado e inciviltà legati allo smaltimento abusivo di rifiuti.