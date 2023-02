Ariano Irpino, le organizzazioni di volontariato (ODV) del territorio a convegno.

Ieri pomeriggio 10 febbraio con inizio alle ore 16.30, presso il Palazzetto dello Sport in località Cardito di Ariano Irpino, Raffaele Amore, Presidente del CSV Irpinia – Sannio, ha incontrato le associazioni ETS del territorio Arianese, Valle Ufita e della Baronia.

Sono state ben 22 le associazioni presenti all’incontro e tutte facenti parte del CSV , per discutere delle difficoltà operative, che le organizzazioni di volontariato ( ODV ) trovano nel contesto del loro lavoro, al servizio della società in cui operano.

Ne è scaturito un interessante dibattito, e ogni associazione ha espresso al Presidente Amore, le proprie esigenze, e notizie sulle prospettive future delle ETS. E, in questa ottica, che entra in campo il CSV, con le sue molteplici attività sia sulla formazione, che sulla progettualità.

Ad accogliere il Presidente del CSV, c’erano i consiglieri del Direttivo , Antonietta Raduazzo , Francesco Giacobbe e Michele De Luca.

Ha chiuso i lavori Amore, di cui ne riportiamo una sintesi , ” siamo vicini alle associazioni e questo incontro nasce dall’esigenza di incontrare gli ETS ed ascoltare le problematiche ed esigenze . ma anche per presentare la progettualità che il CSV sta attivando e le sinergie che stiamo creando sul territorio. Sono personalmente impegnato in quello che è il lavoro preparatorio per la presentazione della candidatura di Avellino e Benevento come Città del Volontariato 2025. E’ questo un obiettivo nel quale l’intero consiglio direttivo del CSV crede molto “.

