NOLA. Il SI che ti cambia la Vita! Presentazione del libro “Se io sono qui è perché qualcuno ha detto SÌ” di Felice Peluso

Il SI che ti cambia la Vita!

Domenica 12 febbraio alle ore 17,00 presso l’Holiday Inn del Vulcano Buono di Nola ci sarà la presentazione del libro “Se io sono qui è perché qualcuno ha detto SÌ” di Felice Peluso, il presidente del Gruppo Aido di Nola Cimitile. Il testo è una raccolta di testimonianze di chi ha ricevuto un trapianto di organi, di chi si è trovato in un momento terribile a dovere decidere se dare o meno il proprio consenso alla donazione degli organi e di chi in piena coscienza e libertà ha deciso di dire SI.

Possiamo affermare che il libro è dunque la testimonianza di chi riconosce il dono come un miracolo della vita. Felice Peluso è un miracolato che decide di mettere al servizio di tutti la sua esperienza fondando il Gruppo Aido Nola-Cimitile e si prodiga per sensibilizzare le persone alla donazione degli Organi. È sostenuto da sempre da chi sta dalla parte di chi dice Si alla donazione, da chi dice Si per dare una seconda possibilità e da chi sa di averla avuta.

Il libro è stato realizzato anche grazie al contributo dell’associazione Terramia Aps presieduta da Giovanni Petillo e la CMP servizi assicurativi di Francesco Cassese.

Un grazie va anche a chi ci ha creduto in questo libro e ha voluto impegnarsi in prima persona per l’Altro. A chi a voluto ricordare che quando tutto sta finendo e ci ricorda che siamo soli di fronte alla nostra vita, c’è sempre un modo per iniziare una nuova vita. Dare inizio ad una nuova vita.

Nunziata Napolitano