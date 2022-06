AMOS PARTENIO a Tuoro di Roccabascerana: successo per le visite di prevenzione gratuite

Ancora successo per le giornate di prevenzione targate Amos Partenio. L’associazione con il senologo dottor Carlo Iannace ha portato la prevenzione in rosa, ieri domenica 26 giugno, nel comune di Roccabascerana, dove sono state effettuate le visite senologiche gratuite.

Presso i locali della “Libera Associazione San Nicola” in Tuoro di Roccabascerana alla piazza Covino, oltre al senologo Iannace, ha effettuato i controlli gratuiti, anche la dermatologa dott.ssa Maria Assunta Baldassarre.

Tantissime le persone che si sono sottoposte alle visite, credendo fermamente nel valore della prevenzione che salva la vita.

L’Amos Partenio ringrazia come sempre i medici per il loro operato; “Libera Associazione San Nicola” e il presidente Alessandro Covino, per l’accoglienza e l’ospitalità; il Sindaco di Roccabascerana Roberto Del Grosso; la volontaria e amica Gemma insieme alla sua famiglia per la collaborazione.

E coglie l’occasione per fare gli auguri al promotore e divulgatore sul territorio dell’importanza della prevenzione, il dottor Carlo Iannace che oggi festeggia il compleanno.

adsense – Responsive – Post Articolo