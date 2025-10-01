Campania, allerta meteo per vento forte e mare agitato fino a venerdì

Napoli – La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo valido su tutto il territorio regionale per vento forte e mare agitato con possibili mareggiate.

L’allerta scatterà dalle 20 di mercoledì 1° ottobre e resterà in vigore fino alle 20 di venerdì 3 ottobre. Secondo le previsioni, sono attesi “venti forti dai quadranti settentrionali, con locali raffiche. Mare agitato, soprattutto lungo le coste esposte ai venti, con possibili mareggiate”.

Le autorità locali sono invitate a mettere in atto tutte le misure necessarie a mitigare i rischi legati al vento e al mare mosso, tra cui il monitoraggio del verde pubblico e la verifica della stabilità di strutture temporanee o mobili particolarmente esposte alle sollecitazioni.

Il bollettino specifica che non sono previste precipitazioni significative e pertanto resta verde il livello di allerta per il rischio idrogeologico e idraulico. L’allerta vento, inoltre, non è associata ad alcun codice colore.