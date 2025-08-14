Altavilla Irpina, il Palio dell’Anguria torna con il corteo storico ma senza la corsa degli asini

Altavilla Irpina (Avellino) Il Palio dell’Anguria, appuntamento che da 45 anni rievoca la figura di Costanza di Chiaromonte, regina delle Due Sicilie, torna con il tradizionale corteo storico. L’edizione 2025, in programma il 18 agosto a partire dalle 17, avrà come filo conduttore lo slogan “La storia vissuta da protagonisti”, un invito alla partecipazione attiva rivolto dalla Pro Loco di Altavilla a tutta la comunità.

Il corteo sarà animato da giochi medievali, musici, sbandieratori e pistonieri, trasformando le strade del centro in un vivace palcoscenico storico.

Quest’anno si registra una novità: la tradizionale corsa degli asini non si terrà. “Un anno sabbatico per trovare nuova linfa e nuovo slancio. Chiediamo alla comunità di avere fiducia nella nuova pelle che presto indosserà il Palio dell’Anguria” spiegano gli organizzatori.

Confermata la formula che negli anni ha reso la manifestazione un evento identitario e attrattivo per visitatori e turisti, con l’obiettivo di far rivivere il passato trasformando i cittadini in veri e propri protagonisti della storia.