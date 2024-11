ALMANACCO DEL GIORNO. Sabato, 9 Novembre 2024

S. ORESTE , S. ORNELLA

—————————-



Settimana n. 45

Giorni dall’inizio dell’anno: 314/52

A Roma il sole sorge alle 06:54 e tramonta alle 16:54 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 07:16 e tramonta alle 16:58 (ora solare)

Luna: 13.41 (lev.) 23.55 (tram.)

Luna: primo quarto alle ore 06.57.

Proverbio del giorno:

Non si diventa maestro in un giorno

Aforisma del giorno:

La terra senza l’uomo non è che un vasto deserto, o per dir meglio un sepolcro; ella abbisogna delle mani di lui per esser coltivata; cosicché a ragione lo riguarda come un signore e sovrano, ed, attenta in riconoscerne le cure e il dominio, secondo il corso delle stagioni ora gli offre i più vaghi fiori ora i frutti più delicati ed eccellenti. (Ganganelli)