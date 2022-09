ALMANACCO DEL GIORNO. Sabato, 17 Settembre 2022

S. ROBERTO B.

Settimana n. 37

Giorni dall’inizio dell’anno: 260/105

A Roma il sole sorge alle 05:53 e tramonta alle 18:16 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 06:05 e tramonta alle 18:30 (ora solare)

Luna: 13.25 (tram.) 22.13 (lev.)

Luna: ultimo quarto alle ore 22.52.

Proverbio del giorno:

Partire è un po’ morire

Aforisma del giorno:

E verranno i tempi in cui non ci saranno più né spade e né lance, né Tornado e né aviogetti, né missili e né missili-antimissili. Verranno questi tempi. E non saremo più allucinati da questi spettacoli di morte! (Don Tonino Bello)