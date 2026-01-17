ALMANACCO DEL GIORNO. Sabato, 17 Gennaio 2026

S. ANTONIO ABATE

Settimana n. 03

Giorni dall’inizio dell’anno: 17/348

A Roma il sole sorge alle 07:34 e tramonta alle 17:06 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 07:58 e tramonta alle 17:08 (ora solare)

Luna: 6.57 (lev.) 15.34 (tram.)

Proverbio del giorno:

Sant’Antonio, gran freddura, San Lorenzo gran caldura, l’uno e l’altro poco dura.

Aforisma del giorno:

Se non esiste una Legge santa, inviolabile, non creata dagli uomini, quale norma avremo per giudicare se un atto è giusto o non lo è? (G. Mazzini)