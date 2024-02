ALMANACCO DEL GIORNO. Martedí, 13 Febbraio 2024

S. MAURA

Settimana n. 07

Giorni dall’inizio dell’anno: 44/322

A Roma il sole sorge alle 07:09 e tramonta alle 17:40 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 07:28 e tramonta alle 17:46 (ora solare)

Luna: 9.08 (lev.) 22.16 (tram.)

Proverbio del giorno:

L’acqua di febbraio è promessa per il granaio.

Aforisma del giorno:

Signore mio Dio, tu sei tutto il mio bene. E io, chi sono per osare di rivolgermi a te? Sono il tuo miserabile piccolo servo, un abietto vermiciattolo, molto più misero e disprezzabile di quanto io stesso non capisca e non osi confessare. Tuttavia, Signore, ricordati di me, che sono un nulla, nulla ho e nulla valgo. Tu solo sei buono, giusto e santo; tutto puoi e ogni cosa viene da te; tutto tu colmi, soltanto il peccatore tu lasci a mani vuote. (T. da Kempis)