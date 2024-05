ALMANACCO DEL GIORNO. Giovedí, 23 Maggio 2024

S. DESIDERIO VESCOVO

—————————-



Settimana n. 21

Giorni dall’inizio dell’anno: 144/222

A Roma il sole sorge alle 04:43 e tramonta alle 19:31 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 04:43 e tramonta alle 19:56 (ora solare)

Luna: 4.12 (tram.) 19.55 (lev.)

Luna piena alle ore 14.56.

Proverbio del giorno:

Maggio asciutto ma non tutto, gran per tutto; maggio molle, lin per le donne.

Aforisma del giorno:

La scienza, figlio mio, per quanto grande, è sempre una povera cosa; è meno che nulla a paragone del formidabile mistero della divinità. Altre vie devi tenere. Monda il tuo cuore da ogni passione terrena, umiliati nella polvere e prega! Così troverai sicuramente Dio, il quale ti darà la serenità e la pace in questa vita e l’eterna beatitudine in quell’altra. (S. Pio da Pietrelcina)