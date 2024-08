Alluvione improvvisa nel Mandamento Baianese: scatta l’allerta e si mobilitano i soccorsi. Immagini choc

Nel tardo pomeriggio di oggi, il Mandamento Baianese è stato colpito da un violento nubifragio che ha causato gravi disagi e danni in tutta la zona. Alle 19:00 circa, una vera e propria bomba d’acqua si è abbattuta sul territorio, facendo esondare i torrenti, i canali e i sistemi di scolo, creando una situazione critica soprattutto lungo la Nazionale delle Puglie a Mugnano del Cardinale, nei pressi dell’incrocio per Quadrelle.

La Protezione Civile campana aveva già emanato un’allerta gialla per la serata, ma l’intensità delle precipitazioni ha superato ogni aspettativa. La pioggia torrenziale ha rapidamente trasformato le strade in fiumi in piena, con l’acqua che ha invaso i piani bassi delle abitazioni e trascinato via le auto come fossero giocattoli. Molti residenti, sorpresi dall’improvviso innalzamento del livello dell’acqua, si sono trovati bloccati nelle proprie case e hanno dovuto rifugiarsi ai piani superiori per sfuggire all’allagamento.

La situazione più critica si è registrata sulla Nazionale delle Puglie, dove un piccolo corso d’acqua che scende dalla montagna è esondato, provocando allagamenti significativi. L’intervento dei Vigili del Fuoco di Avellino e delle squadre speciali è stato immediato, con il supporto della Protezione Civile nazionale, già in allerta per l’emergenza.

Le operazioni di soccorso sono tuttora in corso, con l’obiettivo di portare in salvo le persone rimaste intrappolate e di limitare i danni alle strutture. La pioggia di questa sera, mai vista così intensa negli ultimi anni, ha messo a dura prova l’intero sistema di difesa idraulica del territorio, sollevando nuovamente il problema della gestione del rischio idrogeologico in una zona già vulnerabile.

Allagamenti anche ad Avella dove il torrente Clanio a sperato gli argini, a Baiano il Corso devastato dall’acqua scesa dalla montagna di Gesù e Maria.

Le autorità locali invitano i cittadini a rimanere nelle proprie abitazioni, soprattutto se in zone a rischio, e a non intraprendere spostamenti non necessari. Mentre la comunità si stringe in queste ore di emergenza, resta alta l’allerta per possibili nuovi peggioramenti delle condizioni meteo nelle prossime ore.

Aggiornamento in serata.