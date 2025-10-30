L’I.C. “Aurigemma” di Monteforte Irpino selezionato per la sperimentazione nazionale “Avanguardie Educative – SEE Learning in classe”

L’I.C. “Aurigemma” di Monteforte Irpino, guidato dalla dirigente Filomena Colella, è l’unica scuola in Irpinia ad essere stata selezionata per partecipare alla prima sperimentazione nazionale “Avanguardie Educative – SEE Learning in classe”, bandito in collaborazione con l’INDIRE, l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa. Il programma ha l’obiettivo di creare una rete nazionale che coinvolge 60 scuole, coinvolgendo le classi terze della scuola primaria e le classi prime della secondaria di I grado, offrendo un percorso di formazione a circa 200 docenti che sperimenteranno direttamente il programma in classe. Il progetto mira a diffondere un programma innovativo di educazione sociale, emotiva ed etica inserito nelle Avanguardie Educative, concentrandosi su argomenti fondamentali quali la gestione delle emozioni, la capacità di attenzione e concentrazione, la trasformazione dei conflitti, l’ascolto attivo, la cooperazione con gli altri, l’empatia, il pensiero sistemico. La formazione dei docenti consisterà in 98 ore complessive svolte in modo sincrono online, suddivise in tre annualità. Il primo anno il programma affronterà il tema “Creare una classe accogliente e resiliente”. 22ore di formazione che riguarderanno il modello pedagogico SEE Learning, il ruolo della gentilezza e della compassione, il sistema nervoso nella regolazione emotiva, la resilienza e la zona di benessere. Il secondo anno verterà su “Allenare l’attenzione e gestire le emozioni”. Un programma di 38 ore su come allenare l’attenzione, la presenza mentale, la consapevolezza, sulla cautela, sulle emozioni e sui bisogni che ne sono alla base e sulla gestione delle emozioni “difficili”. Il terzo ed ultimo anno il focus si sposterà su “Vivere l’interdipendenza, coltivare il pensiero sistemico”, con 38 ore di formazione sull’empatia, l’equità, la diversità e l’inclusione, su come trasformare i conflitti, sull’autocompassione e il dialogo interiore positivo, sull’interdipendenza e il pensiero sistemico.

“Gli alunni coinvolti – afferma la Dirigente Colella – saranno circa 1300 in tutta Italia e tra questi, ci saranno, quindi, alcuni studenti della nostra scuola di Monteforte che beneficeranno della importante opportunità educativa per il miglioramento delle competenze trasversali, le cosiddette soft skills; un’occasione che non potevamo lasciarci sfuggire.”

Parte integrante della sperimentazione sarà la realizzazione di una ricerca scientifica che avrà l’obiettivo di definire gli standard di qualità dell’educazione alle competenze emotive, sociali ed etiche, attraverso attività di documentazione e ricerca, inclusa la somministrazione di test pre e post alle classi partecipanti e alle classi di controllo.

Le 60 scuole sono state selezionate sulla base della disponibilità ad impegnarsi nell’implementazione del curricolo SEE Learning per tre anni scolastici e a coinvolgere per l’intera durata del progetto almeno due classi: una per l’implementazione del curricolo e una parallela per il controllo ai fini della ricerca.

Chi partecipa al progetto dovrà inoltre prendere parte alle sessioni di formazione docenti, alle attività di mentoring e alle attività di ricerca previste dal progetto, dedicare almeno un’ora la settimana all’implementazione del programma in orario scolastico e collaborare alle attività di ricerca.