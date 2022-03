Aiuti umanitari Pro Ucraina a Sperone, al Parco Jump Heaven si raccolgono beni e materiali

E’ attivo nei locali di servizio del Parco ludico Jump Heaven, in via Carlo Marx, a Sperone, nelle vicinanze della stazione ferroviaria della Circumvesuviana il Centro di raccolta di beni che saranno devoluti all’associazione d’impegno umanitario YaBasta- Nova Koinè, con sede a Scisciano, e destinati al popolo ucraino. La partenza del primo carico della Catena di solidarietà è prevista il 5 marzo, con corsia d’urgenza per dei beni prioritari, secondo l’elenco che di seguito si rende noto. Materiali e beni eccedenti verranno inviati con appositi pullmini alla Dogana ucraina per essere destinati ai Centri di smistamento a favore delle Associazioni umanitarie operative sui territori.

I soci de L’Incontro e le loro famiglie possono conferire beni e materiali Pro- Ucraina nei locali del Circolo in via Luigi Napolitano, dalle ore 15,00 alle ore 19,00. Sarà cura dei responsabili del sodalizio provvedere alla relativa consegna nel Centro di raccolta del Parco Jump Heaven, in via Carlo Marx, a Sperone. Grazie.

Ecco l’elenco dei beni da raccogliere con carattere d’urgenza.

Medicinali di primo soccorso, in particolare:

-antibiotici;

-Oki o simili;

-bende, lacci emostatici e ferri chirurgici;

-cateteri ( 14 G, 16 G,24 G);

-prodotti per l’igiene intima.

I beni predetti raccolti entro il 03\03\ verranno devoluti all’Associazione Yabasta di Scisciano.

Si raccolgono inoltre: coperte e cuscini; calzoni; intimo da uomo; prodotti alimentari a lunga conservazione.

