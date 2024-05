Manifestazione a Cimitile: Cittadini Protestano contro degrado e abbandono delle Zone di Galluccio e I.A.C.P.

di Felice Sorrentino

Martedì mattina, intorno alle 9.00, un gruppo di cittadini residenti nei rioni di Galluccio e I.A.C.P. hanno sfilato tra le strade del paese per manifestare il proprio disappunto verso le condizioni di degrado delle due zone di Cimitile maggiormente colpite dal problema dell’erba alta e dai rifiuti presenti lungo le strade. Il corteo, formato da una ventina di cittadini, ha fatto prima una breve sosta in piazza per poi incamminarsi attraverso il corso cittadino in direzione della casa comunale. Una manifestazione “pacifica” accompagnata dalla presenza dei Carabinieri e della Polizia di Stato, che non ha provocato alcun tipo di disordine. I residenti, armati di fischietti, striscioni e megafoni, chiedevano a gran voce rispetto per i loro diritti da cittadini di poter vivere in un contesto pulito e sano. Arrivati in Comune, altri cittadini si sono uniti al gruppo ed una delegazione di rappresentanti è stata accolta nell’ufficio del Sindaco dal Capogruppo Carmine Greco e dal Vice-Sindaco Felice Amato mentre tutti gli altri hanno atteso il confronto nel piazzale antistante. Non solo erba alta e spazzamento delle strade, i quesiti posti agli amministratori. Anche la voragine a Galluccio e la conseguente chiusura stradale e l’allontanamento dei residenti dal palazzo a ridosso di quest’ultima è stata argomento di discussione. Infatti, nel gruppo, erano presenti i proprietari di una delle attività commerciali costretta a spostarsi e una signora residente nel palazzo sfollato ormai dallo scorso gennaio che, insieme al marito e due bambine piccole, ha dovuto soggiornare per qualche tempo in un bad and breakfast locale che ha poi dovuto lasciare. “Ho dovuto lasciare la mia casa dove ho tutte le mie cose e quelle delle mie bambine – spiega la signora – è una cosa che non auguro a nessuno. Una delle mie figlie si è rifiutata di mangiare per molto tempo – continua la mamma – poi, una sera, la stessa proprietaria mi avvisa che dovrò lasciare anche il bad and breakfast. Ci hanno poi proposto, in alternativa, una soluzione con la cucina in comune, cosa ovviamente non adatta ad una famiglia con bambini piccoli e quindi abbiamo dovuto giocoforza separarci. Io lavoro e mio marito vive dai suoi con le bambine ma gli spazi sono veramente piccoli per starci tutti e quindi viviamo così, separati e stanchi. Non è certo colpa dell’amministrazione se si è venuta a creare questa voragine ma ci siamo sentiti molto soli in questa disavventura. Ora spero solo con tutto il cuore di poter tornare quanto prima a casa mia…” Sorte diversa per il negozio “Next Computer” che attualmente ha trovato una sistemazione provvisoria nella frazione di Gallo di Comiziano e che resiste, non senza difficoltà, in attesa di poter riaprire il punto vendita. Dopo il confronto tra cinque rappresentanti dei residenti, il Vice-Sindaco Amato e il Capogruppo Greco, avvenuto nell’ufficio del Sindaco, assente per impegni di lavoro, è apparso a mezzo social il comunicato del comitato “AERAS” promotore della manifestazione: “ , ̀ ‘ ( ) , , ‘ . ‘ . , ”. A spiegare quanto emerso dal colloquio è lo stesso Sindaco Filomena Balletta: “Martedì 21 maggio una delegazione di cittadini in rappresentanza del rione IACP e del rione Galluccio è stata ricevuta nella casa comunale dal vicesindaco e dal consigliere Carmine Greco all’attenzione dei quali i cittadini hanno sottoposto alcune problematiche che riguardano in particolare i loro rioni. Sono dispiaciuta per non aver potuto essere presente a questo incontro ma avevo un impegno di lavoro al quale non potevo mancare. Ribadisco in questa sede le risposte date ai cittadini dal vicesindaco Felice Amato e dal consigliere Carmine Greco – spiega il Sindaco – per quanto riguarda la cura del verde, l’ufficio tecnico attiverà la procedura per affidare in via definitiva i lavori di manutenzione ad una ditta. In attesa di questa soluzione definitiva, prossimamente saranno al lavoro operai della SMA e di una cooperativa sociale. Lo spazzamento delle strade, a cui temporaneamente sono addetti due dipendenti di una cooperativa, con la prossima gara di appalto per la raccolta differenziata dei rifiuti, verrà affidato, così come previsto dalla nuova normativa, in maniera definitiva alla stessa ditta che si aggiudicherà la raccolta differenziata dei rifiuti. Per quanto riguarda la voragine a Galluccio, siamo in attesa dell’esito di ulteriori indagini. Sono i tecnici a cui il comune sollecitamente si è rivolto per consulenze, che devono indicarci le modalità per chiudere la voragine. È interesse non solo dei residenti, ma di tutto il paese e dei comuni limitrofi che il problema sia risolto al più presto ma in totale sicurezza. Ringraziamo i cittadini presenti all’incontro. La partecipazione alla vita pubblica è sempre proficua.