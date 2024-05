Incidente Mortale a Castellammare di Stabia: giovane centauro di 19 anni perde la vita. Alla guida dell’auto donna senza patente

Un tragico incidente stradale è avvenuto a Castellammare di Stabia, in via Ripuaria, causando la morte di un giovane di 19 anni di Boscoreale. Il ragazzo era in sella a uno scooter insieme a un amico quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si è scontrato con un’utilitaria.

Sull’auto viaggiavano quattro persone, tutte rimaste illese. Alla guida del veicolo c’era una 26enne priva di patente, che è stata denunciata per omicidio stradale. L’amico del giovane deceduto è stato trasportato in ospedale per accertamenti, ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale per le indagini del caso.