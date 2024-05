MERCOGLIANO. Semplicemente Suono: Concorso Musicale – Terza Edizione conclusa con Successo

Il 24 maggio, nella splendida cornice del chiostro dell’ Abbazia benedettina di Loreto di Montevergine, si e’ conclusa la terza edizione del concorso musicale “Semplicemente Suono”. La famiglia Capossela, in memoria del compianto Preside Prof.Ciro Capossela che,per primo, e’ riuscito ad istituire l’indirizzo musicale in provincia di Avellino ,mette a disposizione quattro borse di studio destinate ai primi classificati nelle categorie A1/A2/A3 e musica da camera.

Tre le giornate propedeutiche alla finale e da esse, i primi classificati nelle varie categorie.

Quest’ anno 260 iscrizioni e 40 finalisti primi classificati,giudicati e valutati da una selezionatissima giuria di docenti esperti.

Nella serata finale,un pubblico attento ed entusiasta, con la presenza di Sua Eccellenza Padre Abate Riccardo Luca Guariglia a cui l’ organizzazione e la famiglia Capossela hanno.rinnovato i piu’ sentiti ringraziamenti per la disponibilita’ e accoglienza, i Dirigenti Scolastici degli alunni partecipanti,il Sindaco di Mercogliano Avv. Vittorio D’Alessio, Suor Antonietta Sullo, lo sponsor dell’evento Leonardo costruzioni e un folto pubblico.

Al termine delle esibizioni, la DS dell’ I.C.Mercogliano prof. Alessandra Tarantino ha espresso plauso e soddisfazione per tale pregevole iniziativa che coinvolge l’Istituto comprensivo che dirige e l’IC San Tommaso,retta per lungo tempo dal preside Ciro Capossela, auspicando che si rinnovi annualmente.

La giuria dei docenti esperti, al termine delle audizioni ha emesso il seguente verdetto:

Borsa di studio:

Cat.A1 ALESSIO DE VITO-fisarmonica-IC AIELLO DEL SABATO

Cat.A2 GIUSY SIENA-pianoforte-IC MERCOGLIANO.

Cat.A3 MARIA IULIANO-violoncello-IC COCCHIA-DALLA CHIESA.

Cat. A4 Musica da camera- ENSEMBLE VIOLONCELLI- Dante – Perna.

Considerato il livello alto dei partecipanti,la giuria ha,inoltre,ritenuto di dover assegnare le seguenti Menzioni Speciali:

Cat.A2

-Acernese Camilla-violoncello-IC Perna Alighieri- AV.

Loria Giuseppe-violino-Ic Pironti Montoro.

-Stanescu Matteo Greg- oboe-Perna Alighieri AV.

Cat.A3

-Romeo Benedetta-violoncello-Perna Alighieri AV.

-Coretto Sara-chitarra-De Amicis Masi Atripalda AV.

-Falivene Marco-chitarra-De Amicis Masi Atripalda AV.

Cat.A4

-Quintetto chitarra -Masi Atripalda AV.

Menzione Simpatia Trio Dorso IC Mercogliano.

A conclusione dei lavori,la famiglia Capossela ha voluto ringraziare tutti i docenti di strumento musicale della provincia di Avellino,che hanno seguito i propri allievi,il personale e i collaboratori scolastici dell’ IC Mercogliano e gli assistenti tecnici Sig.Patrizia Spagnuolo e dott.Antonio Fasolino per l’ attenzione e la cura con cui si sono prodigati per la riuscita della manifestazione in tutte le sue giornate.