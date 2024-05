NOLA. Presentazione del Libro di Felice Peluso: “Se io sono qui è perché qualcuno ha detto SÌ”

Giovedì 31 maggio alle ore 18:00, presso Piazza Capri nel centro commerciale Vulcano Buono, si terrà la presentazione del libro “Se io sono qui è perché qualcuno ha detto SÌ” di Felice Peluso. Questo evento fa parte del contest “PAROLE IN SCENA… INCONTRI CON GLI AUTORI “.

Il libro, una raccolta di testimonianze di vita, narra l’esperienza personale di Peluso, che vive da quarant’anni grazie a due trapianti di rene, resi possibili dalla generosità di due donatori che hanno detto “sì” alla donazione degli organi. La storia di Peluso è un potente richiamo all’importanza della cultura della donazione, un tema vitale ma ancora poco conosciuto.

Durante la presentazione, Felice Peluso dialogherà con la dr.ssa Maria Almavilla, esplorando insieme il significato profondo della donazione di organi e l’impatto positivo che può avere sulle vite di tante persone. Alcune delle testimonianze raccolte nel libro saranno lette dai volontari dell’Associazione LAAV di Cicciano, offrendo un ulteriore spunto di riflessione sull’importanza di questo gesto altruista.

L’evento non sarà solo un’opportunità per conoscere la storia di Peluso, ma anche un’occasione per sensibilizzare il pubblico su una tematica di grande rilevanza sociale, promuovendo una cultura di solidarietà e speranza.