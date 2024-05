NAPOLI. Centro Direzionale: ruba in una vettura in sosta e tenta di rubarne un’altra. La Polizia di Stato trae in arresto un 58enne.

Nella tarda mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta al locale Commissariato, sono intervenuti in via Taddeo da Sessa per la segnalazione di furto di un’auto.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno notato un soggetto intento ad armeggiare su una vettura in sosta nei pressi del garage T2; pertanto, gli operatori, anche grazie all’ausilio a personale in servizio di vigilanza, lo hanno bloccato e trovato in possesso di un paio di forbici e di un frontalino di un’autoradio.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, gli agenti hanno accertato che il frontalino era stato asportato da un altro veicolo parcheggiato poco distante che presentava il deflettore posteriore lato guida infranto e l’autoradio danneggiata.

Per tali motivi, l’indagato, il 58enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per furto aggravato e tentato furto aggravato.