“AG4IN”, il film del quarto scudetto del Napoli arriva in TV: debutto su Sky e NOW dal 22 novembre.

Dopo aver registrato numeri importanti al botteghino, “AG4IN – Il film del quarto scudetto del Napoli” si prepara a sbarcare anche sul piccolo schermo. La pellicola dedicata alla stagione che ha riportato il titolo in città sarà disponibile dal 22 novembre su Sky e in streaming su NOW.

A renderlo ufficiale è stata la stessa emittente, che ha annunciato la messa in onda del film subito dopo la sfida di campionato Napoli–Atalanta, trasformando la serata in un vero evento per i tifosi azzurri.

Il docu-film, prodotto da Aurelio De Laurentiis, ripercorre l’annata che ha consegnato al Napoli il quarto scudetto, con immagini esclusive, interviste ai protagonisti e dietro le quinte inediti dallo spogliatoio al campo. Una narrazione che alterna emozione e adrenalina, rivivendo il percorso che ha portato gli uomini di Antonio Conte a scrivere una nuova pagina della storia del club.

Nelle sale, l’opera aveva già riscosso grande partecipazione, con lunghe file e repliche straordinarie in molte città, soprattutto nel Sud. Ora l’uscita televisiva permetterà anche a chi non ha potuto vederlo al cinema di immergersi nel racconto di quella stagione indimenticabile.

Un appuntamento che promette emozioni, cori, lacrime e orgoglio azzurro.

Perché certe stagioni non si dimenticano: si rivivono.