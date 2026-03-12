Afragola, violenza sessuale su un giovane disabile: tre arresti dei carabinieri della stazione di Afragola

AFRAGOLA — Una vicenda grave e dolorosa arriva da Afragola, nel Napoletano, dove tre persone sono state arrestate con accuse pesantissime: violenza sessuale di gruppo e atti persecutori aggravati nei confronti di un giovane affetto da disabilità.

L’operazione è stata eseguita nella mattinata di giovedì 12 marzo dai carabinieri della stazione di Afragola, che hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli Nord.

Secondo quanto emerso dalle indagini, i tre indagati avrebbero approfittato della condizione di fragilità della vittima, legata anche alla sua disabilità, costringendola a subire atti sessuali. Un episodio gravissimo che, secondo gli investigatori, non sarebbe rimasto isolato.

Le attività investigative dei militari hanno infatti ricostruito mesi di vessazioni e intimidazioni. Dopo l’episodio di violenza, il ragazzo sarebbe stato più volte preso di mira dagli stessi soggetti con aggressioni fisiche e verbali, offese, insulti e atti denigratori, creando una situazione di forte pressione psicologica e paura.

Gli indagati, sono stati condotti nelle case circondariali di Ariano Irpino, Benevento e Napoli–Secondigliano, dove resteranno a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’operazione rappresenta il risultato delle indagini condotte dai carabinieri della sezione di Afragola, che hanno raccolto elementi ritenuti sufficienti dall’autorità giudiziaria per disporre la misura cautelare nei confronti dei tre uomini.

Il caso ha suscitato forte sconcerto per la gravità dei fatti contestati e per la particolare condizione di vulnerabilità della vittima, al centro di una vicenda che ora sarà approfondita nelle successive fasi processuali.