Afragola, pistola puntata al parcheggio della Lidl: uomo minacciato e colto da malore

Attimi di terrore a Afragola, dove un’aggressione armata nel parcheggio della Lidl ha riportato al centro dell’attenzione la crescita della criminalità predatoria nell’area nord di Napoli. Un episodio lampante della spavalderia con cui sempre più spesso bande organizzate agiscono in pieno giorno, nei luoghi frequentati da famiglie e lavoratori.

L’allarme è scattato mercoledì 26 novembre a mezzogiorno. Una coppia stava per iniziare la spesa quando l’uomo si è momentaneamente allontanato per prendere i sacchetti dall’auto. Poco distante, però, alcuni individui erano già intenti a forzare un’altra vettura. È in quel momento che uno dei malviventi gli si è avvicinato puntandogli una pistola al volto e ordinandogli di andarsene senza fare domande:

“Vai via e non parlare, stiamo rubando la macchina.”

Shock e paura hanno travolto la vittima, che è riuscita a rientrare nel supermercato ma, pochi istanti dopo, è crollata al suolo svenuta. La moglie, disperata, ha chiesto aiuto tra le urla mentre i presenti hanno allertato il 118. L’uomo è stato assistito sul posto dai sanitari.

Un’aggressione durata pochi secondi, ma sufficiente a lasciare un segno profondo sulla coppia, che ora parla apertamente di paura a tornare in quei luoghi.

I due hanno deciso di denunciare l’episodio al deputato di Alleanza Verdi–Sinistra Francesco Emilio Borrelli, da tempo impegnato sul fronte della sicurezza urbana.

“Quanto accaduto a mezzogiorno, in un parcheggio affollato, dimostra che in alcune zone i criminali agiscono come se avessero mano libera,” ha dichiarato Borrelli. “Non possiamo accettare che cittadini comuni rischino di trovarsi una pistola puntata alla testa mentre svolgono attività quotidiane. La presenza delle Forze dell’Ordine è insufficiente e, nonostante anni di promesse, il personale continua a diminuire invece di aumentare.”

Il deputato chiede un piano straordinario che rafforzi immediatamente i presidi di sicurezza:

“Servono agenti, mezzi, risorse e un controllo capillare del territorio. Non possiamo rassegnarci all’idea che un parcheggio di un supermercato si trasformi in una terra di nessuno.”

Indagini sono in corso per individuare la banda, mentre cresce la richiesta dei cittadini di interventi concreti contro una criminalità che appare sempre più audace e aggressiva.