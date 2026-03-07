Afragola, Fico: “I beni confiscati alle mafie tornino alle comunità”

A trent’anni dall’approvazione della legge 109 del 1996, quella che ha introdotto l’utilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata, si è tenuto ad Afragola, presso la Masseria Ferraioli, un momento di riflessione e confronto dedicato alla legalità e al valore del riuso dei patrimoni sottratti alle mafie.

All’iniziativa hanno preso parte numerose personalità del mondo istituzionale e dell’impegno civile, tra cui don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, e Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, insieme a cittadini, associazioni e rappresentanti del territorio.

Tra i presenti anche il governatore della Campania Roberto Fico, che attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo Facebook ha sottolineato l’importanza della ricorrenza e del percorso avviato negli anni grazie alla legge che ha permesso di restituire alla collettività beni un tempo nelle mani delle organizzazioni criminali.

Secondo Fico, i beni confiscati devono rappresentare un’opportunità concreta per i territori, diventando strumenti capaci di generare legalità, lavoro e giustizia sociale. Un messaggio ribadito durante l’incontro, che ha richiamato l’attenzione sul valore simbolico e pratico della restituzione di questi patrimoni alla comunità.

Nel corso dell’evento il presidente della Regione ha inoltre firmato l’appello della campagna “Diamo linfa al bene”, un’iniziativa che punta a destinare una quota del Fondo Unico Giustizia al recupero e al riutilizzo sociale dei beni confiscati.

Un impegno che, secondo quanto evidenziato durante l’incontro, rappresenta una strada concreta per rafforzare il contrasto alle mafie, trasformando ciò che era frutto di illegalità in risorse utili per lo sviluppo sociale e culturale dei territori.

La giornata di Afragola ha quindi rappresentato non solo un momento commemorativo, ma anche un’occasione per rilanciare il valore della legge 109, considerata uno degli strumenti più significativi nella lotta alla criminalità organizzata e nella promozione della cultura della legalità.