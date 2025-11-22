Addio a Ornella Vanoni, icona della canzone italiana: il ricordo del concerto ad Avella

È un giorno di grande cordoglio per la musica italiana: Ornella Vanoni, celebre artista dalla carriera ultradecennale, si è spenta all’età di 91 anni a Milano per un arresto cardiaco.

La sua figura non è solo legata a decine di canzoni entrate nella memoria collettiva, ma anche a momenti speciali di incontro con il pubblico. Uno di questi fu la tappa del 2016 al Pomigliano Jazz ad Avella, ospitata nell’anfiteatro romano cittadino, in cui Vanoni si esibì accompagnata dall’Orchestra Italiana di Jazz, trasformando la serata in un evento di grande rilievo.

Nel suo lungo percorso artistico, la Vanoni attraversò generi quali la bossa nova, il jazz, la canzone d’autore italiana, imponendosi per la sua timbrica intensa, lo stile interpretativo sofisticato e una presenza scenica unica.

Il ricordo di Avella

Per la comunità di Avella, quella tappa del Pomigliano Jazz rappresenta non solo una significativa serata di musica, ma un legame speciale con un’artista che ha saputo unire eleganza, emozione e radici profonde nella cultura italiana.

Oggi quel legame diventa anche memoria e omaggio: il palco dell’anfiteatro si illumina ancora una volta nel ricordo di una donna che ha fatto della musica la sua vita e la nostra colonna sonora.

Vanoni ha venduto decine di milioni di dischi, ha collaborato con grandi artisti, ha saputo reinventarsi senza mai perdere autenticità.

La sua scomparsa segna la fine di una epoca, ma il patrimonio di canzoni, emozioni e interpretazioni che lascia è destinato a durare.

Così, in un giorno in cui Avella ricorda uno dei suoi concerti più belli, il pensiero va a lei: alla sua voce, al suo sguardo, al suo canto che ha accompagnato generazioni.

Con gratitudine e commozione, diciamo ancora: grazie Ornella.