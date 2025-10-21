Ad Avellino letteraria, si presenta “Alba”, il romanzo di Antonella Alari Esposito, storie di sofferenze e rinascita

Antonella Alari Esposito, ospite ad Avellino letteraria, sabato 25 ottobre alle 18, presso la sala del Palazzo Vescovile. La Rassegna giunta alla quinta edizione, è patrocinata da numerose istituzioni ed associazioni, tra cui il Comune, la Provincia la Diocesi di Avellino, l’Ordine dei Giornalisti della Campania, il Museo Irpino , il Conservatorio di Musica, Domenico Cimarosa e la Biblioteca Provinciale di Avellino. Un evento ricco ed imperdibile per gli amanti della letteratura, con tanti ospiti, musica, arte e poesia. La scrittrice e poetessa, Alari Esposito, presenta il romanzo “Alba”, questo il nome della protagonista. Una ragazza giovane alla ricerca di sé stessa e di qualche affetto smarrito a causa di esperienze dolorose.

Alba non è solo un nome, è rinascita, luce nuova che si accende nella sua vita e nella vita delle donne che incontra e racconta, grazie alla sua attività di giornalista e di creatrice di una straordinaria “libreria vivente”.

Dopo l’introduzione del direttore artistico, Annamaria Picillo, ed i saluti istituzionali di S.E.R. Monsignor Arturo Aiello, Vescovo di Avellino, e di Sirio Di Capua, presidente di Irpiniativogliobene ODV (organizzazione solidale), interverrà Stefano Vetrano, Dottore di ricerca. A dialogare con l’autrice Stefania Spisto, presidente de Il Quaderno edizioni. La serata sarà impreziosita da un intermezzo musicale con il duo Vincenzo Di Capua e Angelo Cappuccio, piano e chitarra. Interpretazione dei testi e voce narrante l’attrice, Anna Savelli. La serata sarà coordinata dalla giornalista Daniela Apuzza.