IRPINIA. DENSO: LA CRISI SI AGGRAVA

Dopo l’incontro di ieri a Torino con Stellantis, arrivano brutte notizie per l’indotto dell’ AUTOMOTIVE. La crisi della DENSO di Pianodardine può solo peggiorare, visti i volumi dichiarati da Stellantis. Le Segreterie Provinciali di Fim/Uglm/Fismic insieme alle Rsu hanno valutato in una riunione specifica che l’impatto sullo stabilimento di Avellino, porterà all’aumento degli esuberi.

E’ arrivato il momento di fare chiarezza dichiarono Zaolino/Iacovacci/Galano. Abbiamo gli Ammortizzatori Sociali che scadono a Dicembre.

Gli investimenti annunciati in estate sono scomparsi (12 Milioni di quota aziendale e 8 di quota pubblica).

Ci sono Quadri Dirigenti che dopo mesi non sono stati sostituiti.

Alla luce di queste situazioni allarmanti abbiamo deciso di fare chiarezza dentro e fuori la fabbrica di Pianodardine.

Abbiamo chiesto all’Unione Industriale di Avellino di convocare una riunione con i massimi Dirigenti Nazionali di Denso e vetrificare quali iniziative congiunte possiamo condividere per fare le pressioni giuste sia sul Governo Nazionale e sia su Stellantis.