Accorpamento scolastico, Cerruti (NM): “solidarietà ai genitori, atteggiamento del sindaco vergognoso”

La nostra solidarietà ai genitori del V circolo didattico di Ogliara, maltrattati e denigrati dal sindaco Napoli nel corso di un incontro chiarificatore per fare il punto sulla proposta di accorpamento scolastico. Il Comune è la casa di tutti i cittadini, non hanno bisogno di alcun invito per potersi interfacciare con gli organi politici che dovrebbero rappresentarli”. Così Luigi Cerruti, coordinatore provinciale di Noi Moderati Salerno. “Il trattamento riservato ai genitori è offensivo verso la persona e verso un territorio che già oggi sconta la carenza di servizi essenziali. La politica dovrebbe stare dalla parte di ogni cittadino salernitano, non ricordarsene solo in campagna elettorale proprio come fa l’amministrazione Napoli – ha aggiunto Cerruti – La solidarietà mia e del partito a chi vive questa difficoltà ogni giorno e si scontra con il silenzio di una classe dirigente sorda rispetto alle richieste e alle istanze di tante mamme e tanti papà”.